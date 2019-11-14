Новак заявил, что Россия стала ведущим поставщиком сырой нефти в Китай

ТАСС, 14 ноября. Россия занимает ведущие позиции по экспорту сырой нефти в КНР, увеличив в 2018 году объем поставок на 27,4%, а также лидирует по экспорту электроэнергии. Об этом сообщил министр энергетики РФ Александр Новак, который в среду принял участие во встрече президента РФ Владимира Путина с председателем КНР Си Цзиньпином, состоявшейся на площадке саммита БРИКС.

"Россия стала ведущим поставщиком сырой нефти в КНР - 67 млн т поставок по 2018 году стоимостью более $35 млрд, это рост к 2017 году на 27,4%. Экспорт угля по итогам 2018 года составил 27,6 млн т, что на 7,6% больше 2017 года. Мы также являемся лидером по экспорту в КНР электроэнергии. В 2018 году экспорт электроэнергии составил 3,1 млрд кВт ч", - приводятся в четверг слова главы Минэнерго на сайте ведомства.

Новак отметил развитие отношений России и Китая и на корпоративном уровне. "Интерес к развитию отношений с китайской стороной имеют компании "Новатэк", "Роснефть", "Газпром нефть", "Транснефть" и "Сибур Холдинг". Реализуются крупные совместные проекты, такие как, к примеру, "Ямал СПГ" с участием китайских инвесторов. Большие перспективы для развития российско-китайского сотрудничества представляет и освоение нефтегазоносных провинций Арктики", - сообщил глава Минэнерго.

По словам Новака, имеются все основания говорить о "формировании российско-китайского энергетического альянса". Министр энергетики отметил, что важную роль в сотрудничестве стран играют межправительственная российско-китайская комиссия по энергетическому сотрудничеству, а также российско-китайский энергетический бизнес-форум. Также глава российского энергетического ведомства положительно оценил результаты проделанных работ по проекту газопровода "Сила Сибири", начало поставок по которому запланировано на декабрь 2019 года.

Кроме того, глава Минэнерго отметил успешное взаимодействие стран в сфере электроэнергетики и мирного атома и подчеркнул, что ряд вопросов страны обсуждают и на международной площадке БРИКС.