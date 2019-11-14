Маркировка обуви в странах ЕАЭС будет вестись по единым технологическим стандартам

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Маркировка обуви в странах Евразийского экономического сообщества будет вестись по единым техническим правилам и стандартам. Об этом сообщил глава коллегии Евразийской экономической комиссии Тигран Саркисян в интервью, которое публикует в четверг РБК.

"Планируется не просто совмещать технологии маркировки, используемые сейчас в странах ЕАЭС, - стороны договорились ввести маркировку на обувь по единым техническим правилам и стандартам", - сказал Саркисян.

Он добавил, что с момента вступления в силу соглашения по маркировке в ЕАЭС, от России предложение по трем товарам - табаку, лекарствам и обуви. Саркисян также отметил, что стороны договорились о том, что национальный бизнес будет подключаться к союзной системе маркировки по мере готовности, а до 1 марта 2020 года государства-члены также определят своих национальных операторов.

Соглашение по маркировке товаров цифровыми кодами в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) вступило в законную силу в марте текущего года. Согласно документу, государство, прежде чем ввести маркировку какого-либо товара на своей территории, должно внести соответствующее предложение на рассмотрение всех стран союза.

О маркировке

В странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) с 2016 года введена обязательная маркировка шуб и меховых изделий. Сейчас в России проходят эксперименты по маркировке товаров в нескольких отраслях. В 2019 году обязательной становится маркировка табака, духов, обуви, шин и пневматических покрышек, фотокамер и ламп-вспышек, а также пяти групп изделий легкой промышленности.

1 января 2020 года станет обязательной маркировка лекарств, 1 июня 2020 года - готовой молочной продукции. К 2024 году в России будет создана единая национальная система маркировки и прослеживания товаров. Оператор системы - Центр развития перспективных технологий, созданный на основе государственно-частного партнерства.