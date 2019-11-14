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Минпромторг считает нецелесообразным включать в СПИК обязательный экспорт газовых турбин

Речь идет о турбинах средней и большой мощности

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Минпромторг считает нецелесообразным прописывать в специнвестконтрактах требования об обязательном экспорте к производителям энергооборудования, заключившим СПИК на локализацию в России газовых турбин средней и большой мощности, заявил ТАСС глава министерства Денис Мантуров.

"По экспорту я сам буду сторонник того, чтобы иметь такой контент. Но насколько это будет четко прописано в СПИК - иметь экспортный объем? Мне кажется, это просто избыточно", - сказал он.

"Если у нас будет качественная российская турбина, которая будет конкурентоспособна с западными, понятно, что мы будем заинтересованы в продвижении на экспорт", - добавил Мантуров.

Теги
Мантуров, Денис ВалентиновичРоссия
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