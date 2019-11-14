"Почта России" намерена развивать сферу предоставления логистических услуг

СКОЛКОВО, 14 ноября. /ТАСС/. "Почта России" после акционирования ставит перед собой задачу по развитию направления предоставления логистических услуг для онлайн-ретейла. Об этом сказал гендиректор компании Николай Подгузов, выступая на "New Retail forum. Почта России".

"Почта России" став акционерным обществом 1 октября этого года, безусловно, пересматривает или обновляет свои стратегические приоритеты. И главным стратегическим приоритетом "Почты России" будет являться способствование росту рынка онлайн-торговли. Мы рассматриваем себя как основного инфраструктурного игрока рынка онлайн-торговли, этому способствуют естественные конкурентные преимущества "Почты России" - это наличие самой распространенной сети в нашей стране и наличие самой разветвленной логистической инфраструктуры", - сказал он.

Подгузов добавил, что теперь одной из основных задач компании является обеспечение комфорта всех участников рынка. "Комфорт участника рынка с нашей точки зрения - это обеспечение всего процесса как покупатель на какой-то интернет-площадке, крупной, мелкой или средней, принимает решение положить тот или иной товар в корзину. Вот дальше мы хотим предложить участникам рынка такое качество и стоимость услуги, чтобы мы были первым выбором интернет-магазинов и всех игроков этого рынка. Качество доставки в этом процессе - наверно, основное. По нашему мнению, качество доставки - это скорость, легкая возможность доступа к инфраструктуре доставки, и себестоимость того решения, которое мы предлагаем", - добавил он.

Федеральный закон о реорганизации "Почты России", подразумевающий преобразование федерального государственного унитарного предприятия (ФГУП) в непубличное акционерное общество, вступил в силу 1 октября 2018 года. Через год "Почта России" завершила все процедуры реорганизации из ФГУП и стала акционерным обществом.