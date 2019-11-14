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Строительство нового центра управления РЖД в Москве планируют начать в декабре

Заместитель гендиректора ОАО "РЖД" Андрей Старков отметил, что уже отобраны пять наиболее интересных архитектурных решений

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 ноября. /ТАСС/. Строительство нового многофункционального офиса ОАО "РЖД" на территории Рижского грузового двора в Москве планируют начать в конце декабря - начале января. Об этом сообщил в четверг заместитель генерального директора ОАО "РЖД" Андрей Старков на Санкт-Петербургском международном культурном форуме.

"Мы сейчас в стадии проведения международного конкурса на архитектурное решение, помощь в организации которого нам оказывают власти Москвы. Отобраны пять наиболее интересных проектов. Планируем, что в конце декабря - начале января мы подведем итоги конкурса и будем его реализовывать", - сказал Старков.

Он отметил, что офис станет по сути новым центром управления компании. "Мы хотим создать объект, который является объектом общественно-деловой застройки и вписывается в городскую среду. Он будет не только для сотрудников РЖД, управленцев, но, в том числе объектом общественно-деловой, культурной локации - и для пассажиров, и для города", - добавил он.

В марте газета "Ведомости" сообщила, что РЖД рассматривают вопрос создания единого офиса на грузовом дворе Рижского вокзала. В июне институт развития в жилищной сфере ДОМ.РФ и АО "РЖД" подписали соглашение о совместном развитии территории Рижского грузового двора площадью 20,6 га в Москве. Москомархитектура сообщала, что жюри открытого международного конкурса на разработку архитектурно-градостроительной концепции застройки территории Рижского грузового двора, примыкающей к Рижскому вокзалу в Москве, определило пять финалистов, ими стали компании из США, Японии, Нидерландов и России.

Главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов отмечал, что целью проекта является создание на территории Рижского грузового двора нового городского района, ориентированного на новейшие архитектурные и градостроительные тенденции в части формирования высококачественной среды.

Санкт-Петербургский международный культурный форум (ПМКФ) проходит с 14 по 16 ноября 2019 года. Его основная тема - "Культурные коды в условиях глобализации". Секцию "Массовые коммуникации" на форуме возглавляет генеральный директор ТАСС Сергей Михайлов. Агентство также выступает генеральным информационным партнером и фотохост-агентством ПМКФ.

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