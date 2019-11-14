Компания Дмитрия Ананьева обжалует в Верховном суде мировое соглашение ПСБ с двумя НПФ

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Компания бывшего совладельца Промсвязьбанка Дмитрия Ананьева Promsvyaz Capital B.V. подаст жалобу в Верховный суд РФ на мировое соглашение банка с НПФ "Будущее" и "Сафмар" по иску на 16,5 млрд рублей, касавшегося выхода фондов из капитала ПСБ перед санацией. Об этом на заседании Арбитражного суда Москвы заявил представитель Promsvyaz Capital B.V.

Как пояснила судья Екатерина Иванова в рамках заседания, никаких жалоб после отклонения окружным судом кассации PSC BV в картотеке на настоящий момент нет. На что представитель нидерландской компании пояснил: "На настоящий момент не было. Но будут".

В четверг Арбитражный суд Москвы рассматривал иск Промсвязьбанка о взыскании с Promsvyaz Capital B.V. более 16,5 млрд рублей. Истец требует признать недействительным договор купли - продажи ценных бумаг от 14 декабря 2017 года, по которому ответчик продал банку его акции, ранее принадлежавшие НПФ "Будущее", "Сафмар" и "Доверие". Промсвязьбанк также требует взыскать с ответчика указанную сумму.

10 сентября Арбитражный суд Москвы утвердил мировое соглашение Промсвязьбанка по отношению к остальным ответчикам - НПФ "Сафмар" и "Будущее" и их управляющим компаниями - "УК Управление инвестициями", "Ай Кью Джи Управление активами" и "Конкорд Управление Активами". В ходе заседания суда 14 ноября представитель Промсвязьбанка сообщил, что "Ай Кью Джи Управление активами" уже произвела частичное исполнение обязательств по мировому соглашению, перечислив банку около 75 тысяч рублей, тем самым уменьшив на эту сумму требование к ответчику. Promsvyaz Capital B.V. в свою очередь полагает, что после утверждения мирового соглашения сумма требований к нему должна составлять лишь 19 млн руб. Суд отложил слушания на 23 января 2020 года.

Ранее Промсвязьбанк заявил, что НПФ "Будущее", "Сафмар" и "Доверие" (с марта присоединен к НПФ "Сафмар") 14 декабря 2017 года - за день до введения временной администрации в Промсвязьбанке - продали 20% акций банка на Московской бирже. В иске Промсвязьбанк указал, что в результате операций компании Ананьева Promsvyaz Capital B.V. на деньги банка выкупил акции у фондов за 16,5 млрд рублей, что принесло банку соответствующий ущерб. В результате санации капитал банка был списан до 1 рубля. Временная администрация Промсвязьбанка 22 января 2018 года оспорила эти сделки в суде и потребовала взыскать 16,5 млрд рублей со всех ответчиков.