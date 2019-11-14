Мутко поручил решить проблему линии электропередачи и газопровода в проблемном ЖК в Химках

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Виталий Мутко дал поручение правительству Подмосковья и профильным министерствам представить предложения по вопросу с линией электропередачи и газопроводом в жилом комплексе "Солнечная система" в Химках, строительством которого ранее занимался обанкротившийся подмосковный девелопер Urban Group. Об этом он написал в официальном аккаунте в Instagram.

"ЖК - "Солнечная система": два дома введены, еще два будут достроены до конца 2019 года. По двум корпусам возникли вопросы с линией электропередачи и газопроводом. Поручил через две недели правительству Московской области, Минстрою, Минэнерго и Фонду [защиты прав граждан-участников долевого строительства] представить согласованные предложения и организовать встречу с дольщиками", - написал он.

Ранее Фонд получил право выплатить компенсацию дольщикам двух не построенных домов № 2 и № 7 жилого комплекса "Солнечная система" в Химках вместо их достройки. Эти дома были спроектированных прямо под существующими ЛЭП, бывший застройщик объекта Urban Group утверждал, что имеется возможность переноса линий. Однако после банкротства девелопера выяснилась крайняя сложность проекта переноса ЛЭП. Позже Арбитражный суд Московской области принял решение вернуть в конкурсную массу два проблемных дома и земельные участки, на которых они расположены.

Кроме того, Мутко поручил Минстрою, Роспотребнадзору, правительству Московской области и Фонду рассмотреть варианты решения проблемы с другим проблемным жилым комплексом в Химках - "Вишневая, 31", (мкрн. Сходня). По его словам, строительство ЖК приостановлено из-за банкротства застройщика в 2010 году. На сегодня проблемными являются два дома, в которых жилье купили 463 дольщика. По данным реестра проблемных объектов, застройщиком комплекса является ООО "Монолит-град-строй".