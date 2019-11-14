Дума наделяет госинспекторов труда правом принудительного взыскания долгов по зарплате

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании в четверг приняла во втором чтении законопроект о наделении государственных инспекторов труда правом принимать решения о принудительном исполнении работодателем обязательств по переводу начисленных работникам выплат.

Согласно инициативе, госинспекторы смогут прибегать к полномочиям по принятию мер по принудительному взысканию только в случае невыполнения работодателем в срок предписания об устранении нарушений трудового законодательства. Соответствующие решения будут оформляться в виде исполнительных документов и направляться в территориальный орган Федеральной службы судебных приставов.

Ко второму чтению к инициативе поступило шесть поправок. "Они исключают из законопроекта новеллу для трудового законодательства - понятие о предостережении работодателю, переводят документооборот государственной инспекции и судебных приставов исключительно в электронную форму. Комитет считает возможным поддержать все эти поправки и принять законопроект во втором чтении", - уточнил первый замглавы комитета по труду, социальной политике и делам ветераном Михаил Тарасенко, представляя законопроект.

Ранее спикер нижней палаты Вячеслав Володин отмечал, что документ направлен на защиту трудовых прав граждан от недобросовестных работодателей и позволит людям быстрее получить положенные им выплаты. После принятия данного законопроекта "у работника появится выбор, куда обратиться в поисках справедливости - в суд или в трудовую инспекцию - за взысканием возникшей задолженности со своего работодателя во внесудебном порядке", пояснял он.