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Торговая война

Китай снимает ограничения на импорт мяса птицы из США

О соответствующем решении Пекин объявил во время последнего раунда торговых переговоров между США и Китаем

ТАСС, 14 ноября. Китай разрешит поставки мяса птицы из США, которые были запрещены с 2015 года. Об этом в четверг сообщило агентство Reuters со ссылкой на таможенную службу КНР.

По данным агентства, о соответствующем решении Пекин объявил во время последнего раунда торговых переговоров между США и Китаем.

7 ноября официальный представитель Министерства коммерции КНР Гао Фэн на брифинге заявил, что взаимное пропорциональное снятие таможенных тарифов Китая и США, введенных друг против друга, является важным условием заключения торгового соглашения. На вопрос журналистов, когда именно и где будет подписан первый этап сделки, официальный представитель ведомства сказал, что пока Минкоммерции "не располагает деталями".

Китай запретил импорт птицы и яиц из США с января 2015 года из-за вспышки птичьего гриппа. В 2014 году экспорт этой американской продукции в Китай составлял $390 млн.

Теги
СШАКитайТорговая война
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