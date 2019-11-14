АСИ открыло в Симферополе стартап-акселератор для предпринимателей Крыма

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноября. /ТАСС/. Агентство стратегических инициатив (АСИ) открыло в четверг стартап-акселератор по освоению бизнес-навыков для предпринимателей Республики Крым и города Севастополя на базе Крымского федерального-университета имени В. И. Вернадского (КФУ).

Акселератор представляет собой образовательный курс, на котором опытные бизнес-тренеры федерального уровня будут помогать в разработке стратегии бизнеса на примерах участников.

По данным организаторов, участие в акселераторе принимают более 100 предпринимателей, 35 из которых получат возможность выиграть финансирование на развитие бизнеса. Победителей назовут в середине декабря. Среди всех субъектов России АСИ выбрало только Крым для реализации данной программы.

"Среди участников программы те люди, у которых уже есть свой бизнес, а также начинающие бизнесмены. Мы надеемся, что с помощью нашей программы их бизнес станет еще лучше, или [она] поможет преодолеть трудности. Разбираться будут не какие-то эфемерные, а реальные проекты, конкретные случаи. Попробуем помочь предпринимателям посмотреть на свой бизнес со стороны и выработать алгоритм действий", - сообщил журналистам руководитель акселерационной программы в Крыму Александр Еремеев на открытии.

И.о. ректора КФУ Андрей Фалалеев отметил, что вуз будет хорошей площадкой для проведения акселератора. "Университет интересен для предпринимателей тем, что здесь создана обширная научная инфраструктура, закуплено оборудование, и мы будем помогать предпринимателям в создании наукоемких продуктов", - подчеркнул он.

Агентство стратегических инициатив - автономная некоммерческая организация, созданная правительством РФ для реализации комплекса мер в экономической и в социальной сферах.