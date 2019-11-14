Власти Оренбуржья потребовали от добывающих компаний заменить нефтевозы трубопроводами

ОРЕНБУРГ, 14 ноября. /ТАСС/. Губернатор Оренбургской области Денис Паслер потребовал от нефтяных компаний приступить к строительству трубопроводов для транспортировки нефти уже в 2020 году, чтобы снизить вероятность загрязнения воздуха сероводородом при переливе сырья из автоцистерн в железнодорожные емкости. Такое заявление он сделал в четверг на заседании экологического совета в Сакмарском районе.

"Передайте акционерам, что мы здесь [до] начала строительства два-три года терпеть [выбросы] не будем, я не просто прошу, я требую в следующем году начать строить [трубопровод]", - сказал Паслер, комментируя доклад руководителя компании "Преображенскнефть" Наиля Гарипова об отсутствии утвержденного бюджета на строительство трубопровода в 2020 году.

По информации контролирующих структур, именно нефтеналивной терминал "Преображенскнефти" в Сакмарском районе мог быть наравне с ООО "РОСТА-терминал" источником выброса сероводорода, приведшего к превышению предельно допустимой концентрации ядовитого газа в воздухе в восемь раз сразу в нескольких населенных пунктах. Такие параметры экологические посты зафиксировали в период с 10 по 12 ноября. Основным видом деятельности объектов, к экологической безопасности которых появились претензии, является перелив нефти из автоцистерн в железнодорожные емкости.

Также глава региона сообщил о необходимости устранения всех нарушений, выявленных контролирующими органами. "У вас самый современный объект, какой я видел по области, и тем более вы не имеете права допускать те мелочи, которые влияют на экологию", - сказал губернатор.

О планах строительства трубопровода, который позволит отказаться от ежедневной работы 140 нефтевозов на западе Оренбургской области, сообщил генеральный директор ООО "Сладковско-Заречное" Андрей Барышников. "По проекту экспертизу мы получаем в декабре, с января будущего года мы приступаем к строительству трубы. Она пойдет в Самару, техусловия [от принимающего предприятия] получены. В данный момент ведем поиск инвестора, окончание строительства - 2022 год, [протяженность трубопровода] 246 км - пересечем всю область", - сказал Барышников.

И.о. министра природных ресурсов, экологии и имущественных отношений Оренбургской области Александр Самбурский отметил, что в Сакмарском районе в 2019 году значительно возросло количество жалоб населения на загрязнение атмосферного воздуха. Подозрения жителей иногда подтверждают экологические посты, фиксирующие превышение уровня сероводорода. Актуальной проблема является и для некоторых других территорий региона. Так, в воздухе в Оренбургском районе в октябре зафиксировано шесть предельных концентраций ядовитого газа. Превышение ранее было обнаружено в атмосфере поселка Переволоцкий, города Орска и некоторых других населенных пунктов региона.