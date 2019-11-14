Сбербанк с 2020 года будет принимать онлайн-заявки на "ипотечные каникулы"

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Сбербанк в 2020 году запустит онлайн-сервис, позволяющий дистанционно урегулировать проблемную задолженность, в том числе подать заявку на "ипотечные каникулы". Об этом журналистам сообщил зампред правления Сбербанка Олег Ганеев.

"В следующем году планируем запустить инструмент урегулирования проблемной задолженности для физических лиц через "Сбербанк Онлайн", в том числе можно будет подать заявку на "ипотечные каникулы", - сказал Ганеев.

По его словам, сервис позволит подать заявку на реструктуризацию кредита, отслеживать в онлайн-режиме статус задолженности и получать всю необходимую информацию по инструментам ее урегулирования, а также поможет в поиске работы.

Подобные сервисы позволят Сбербанку со временем существенно сократить взаимодействие с внешними коллекторскими агентствами, добавил Ганеев.

Он также уточнил, что на сегодняшний день в Сбербанк поступило около 5 тыс. заявок на "ипотечные каникулы" с момента вступления в силу соответствующего закона. Почти все заявки, по его словам, поданы на максимальный срок в полгода.