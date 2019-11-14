Более 60% бюджета Ивановской области в 2020 году направят на социальный сектор

ИВАНОВО, 14 ноября. /ТАСС/. Бюджет Ивановской области на 2020 год сохранит свою социальную направленность, доля расходов по отраслям социальной сферы в 2020 году составит более 62%, сообщила в четверг журналистам председатель Ивановской областной думы Марина Дмитриева.

"Региональный бюджет на 2020 год сформирован с профицитом. Доходы предусмотрены в объеме 43,6 млрд рублей, расходы - 43,5 млрд рублей, профицит составит почти 100 млн рублей. При этом областная казна сохраняет свою социальную направленность", - сказала Дмитриева.

В доходной части бюджета власти региона прогнозируют рост поступлений по всем основным видам налогов в размере 23,3 млрд рублей, что составит 107% к оценке исполнения за текущий год. Проект бюджета учитывает сохранение налоговых преференций, предоставляемых бизнесу на региональном уровне.

Председатель парламента также отметила, что необходимо "грамотно выстроить приоритеты", чтобы по максимуму привлечь федеральное финансирование по программам в 2020 году, а также частные инвестиции и внебюджетные источники.

"Для обеспечения участия Ивановской области в реализации национальных проектов необходимо предусмотреть достаточный уровень регионального софинансирования", - уточнила Дмитриева.

Первоначально бюджет Ивановской области на 2019 год принимался с доходами в размере 40,7 млрд рублей, расходы составляли 40,4 млрд рублей. В процессе исполнения бюджета его показатели корректировались. На сегодняшний день доходы составляют 43 млрд рублей, расходы - 43,1 млрд рублей, дефицит - 87 млн рублей.