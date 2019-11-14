Денежная база России в широком определении в октябре снизилась до 16,457 трлн рублей

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Денежная база РФ в широком определении в октябре 2019 года уменьшилась на 0,93% по сравнению с сентябрем и составила 16,457 трлн рублей, сообщается в материалах Банка России.

По сравнению с аналогичным месяцем прошлого года денежная база увеличилась на 2,28%. В октябре 2018 года показатель равнялся 16,09 трлн рублей.

За 10 месяцев 2019 года показатель увеличился почти на 2,5%.

Денежная база в широком определении включает выпущенные ЦБ в обращение наличные деньги, в том числе остатки средств в кассах кредитных организаций, остатки обязательных резервов по привлеченным кредитными организациями средствам в национальной и иностранной валюте, депонируемые в ЦБ, а также средства на корреспондентских счетах в рублях, вложения кредитных организаций в облигации ЦБ и иные обязательства ЦБ по операциям с кредитными организациями в рублях.