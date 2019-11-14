Госдума приняла в I чтении законопроект об антимонопольном комплаенсе

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Госдума приняла в первом чтении законопроект, который определяет понятие антимонопольного комплаенса, а также устанавливает порядок организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольного комплаенса) и требования к документам хозяйствующих субъектов, формирующих антимонопольный комплаенс.

Документ инициирован правительством РФ во исполнение поручения, содержащегося в Национальном плане развития конкуренции в РФ на 2018-2020 годы, утвержденного указом президента РФ от 21 декабря 2017 года "Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции".

Сейчас практика антимонопольного контроля предполагает применение оборотных штрафов и уголовной ответственности за нарушение антимонопольного законодательства РФ. Также антимонопольное законодательство РФ содержит такой институт, как предупреждение. По закону лицо, исполнившее предупреждение, не подлежит административной ответственности. "Эффективность мер, стимулирующих соблюдение антимонопольного законодательства, свидетельствует о необходимости развития таких механизмов", - считают в правительстве.

Одним из инструментов предупреждения нарушений антимонопольного законодательства и снижения антимонопольных рисков для хозяйствующих субъектов является разработка и внедрение ими системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольного комплаенса). В настоящее время в РФ система соответствия уже используется отдельными хозяйствующими субъектами.

Законопроектом предлагается закрепить в законе "О защите конкуренции" понятие "система внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства", установить порядок организации хозяйствующими субъектами такой системы соответствия, а также определить основные минимальные требования к содержанию внутренних актов хозяйствующих субъектов, формирующих систему соответствия. Внедрение хозяйствующим субъектом системы соответствия будет учитываться антимонопольным органом при отнесении его деятельности к той или иной категории риска в рамках риск-ориентированного подхода при контроле за соблюдением требований антимонопольного законодательства.

Хозяйствующий субъект получит право направить в федеральный антимонопольный орган (ФАС) внутренний акт или проект такого акта, формирующего систему соответствия, для установления его соответствия требованиям антимонопольного законодательства. ФАС дает заключение о его (их) соответствии или не соответствии требованиям антимонопольного законодательства.