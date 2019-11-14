Госдума утвердила в I чтении порядок исполнения обжалуемых антимонопольных предписаний

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Госдума приняла в первом чтении законопроект, регулирующий порядок исполнения предписаний антимонопольного органа, выданных органам госвласти и местного самоуправления, в случае обжалования этих предписаний в арбитражном суде. Документ подготовлен ФАС и внесен правительством РФ.

В настоящее время законом "О защите конкуренции" предусмотрено, что в случае принятия заявления об обжаловании предписания к производству арбитражного суда исполнение предписания антимонопольного органа приостанавливается до дня вступления решения арбитражного суда в законную силу. Вместе с тем приостановление действия предписания антимонопольного органа, выданного органу госвласти или органу местного самоуправления, создает предпосылки к невозможности оперативного устранения выявленных нарушений и, как следствие, созданию неблагоприятных конкурентных условий на соответствующем товарном рынке, говорится в пояснительной записке.

В связи с этим законопроект устанавливает, что в случае принятия заявления об обжаловании предписания антимонопольного органа к производству арбитражного суда его исполнение не приостанавливается (если иное не предусмотрено судебным актом).

За 2018 год антимонопольным органом выдано 568 предписаний в отношении органов госвласти и органов местного самоуправления, из них 212 предписаний оспорены в суде (4 предписания признаны судом недействительными), отмечается в сопроводительных материалах к законопроекту.