Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Госдума утвердила в I чтении порядок исполнения обжалуемых антимонопольных предписаний

За 2018 год антимонопольным органом выдано 568 предписаний в отношении органов госвласти и органов местного самоуправления, из них 212 предписаний оспорены в суде

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Госдума приняла в первом чтении законопроект, регулирующий порядок исполнения предписаний антимонопольного органа, выданных органам госвласти и местного самоуправления, в случае обжалования этих предписаний в арбитражном суде. Документ подготовлен ФАС и внесен правительством РФ.

В настоящее время законом "О защите конкуренции" предусмотрено, что в случае принятия заявления об обжаловании предписания к производству арбитражного суда исполнение предписания антимонопольного органа приостанавливается до дня вступления решения арбитражного суда в законную силу. Вместе с тем приостановление действия предписания антимонопольного органа, выданного органу госвласти или органу местного самоуправления, создает предпосылки к невозможности оперативного устранения выявленных нарушений и, как следствие, созданию неблагоприятных конкурентных условий на соответствующем товарном рынке, говорится в пояснительной записке.

В связи с этим законопроект устанавливает, что в случае принятия заявления об обжаловании предписания антимонопольного органа к производству арбитражного суда его исполнение не приостанавливается (если иное не предусмотрено судебным актом).

За 2018 год антимонопольным органом выдано 568 предписаний в отношении органов госвласти и органов местного самоуправления, из них 212 предписаний оспорены в суде (4 предписания признаны судом недействительными), отмечается в сопроводительных материалах к законопроекту.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Поезда в Крым в курортный сезон 2020 года планируется пустить из Кисловодска и Мурманска
Генеральный директор компании "Гранд сервис экспресс" отметил, что развитие маршрутной сети компании потребует привлечения дополнительного подвижного состава
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС