Цена билета на поезд в Крым останется ниже средней цены на авиабилеты

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Стоимость билета на поезд в Крым будет устанавливаться ниже цены авиабилетов на аналогичных маршрутах. Об этом журналистам сообщил генеральный директор оператора железнодорожных перевозок в Крым - компании "Гранд сервис экспресс" Александр Ганов.

"[Цена авиабилета] - это абсолютно ясная точка для ценового предложения, ориентир. Если мы говорим, что есть цена авиабилета, то мы должны быть ниже. Мы применяем динамическое ценообразование. Будет ниже [цены авиабилетов]. Но вы понимаете, что есть еще субсидирование авиабилетов в Крым", - сказал он.

Ганов добавил, что изначально компания при ценообразовании учитывала уровень цен на билеты в Крым в 2013 году.

"Маркетологи считали исходя из разных соображений и учитывали цену билета, которая была в 2013 году, когда сообщение существовало. Маршрут был другой, но он стоил определенных денег, поэтому база все-таки была та", - отметил он.

Глава компании также сообщил, что увеличивать глубину продаж билетов до 90 суток пока не планируется.

"По разным причинам мы решили открыть [продажу] на 60 [суток], и доводов несколько. Основной из них связан с тем, что нам нужно просто посмотреть на спрос. Все мы понимаем, что старт сообщения - это яркая, интересная история, поэтому большое количество желающих купить билеты. Но дальше наступает межсезонье, и мы, если честно, подстраховались, мы понимаем, что надо сначала оценить спрос, а потом уже принимать такие длинные решения. Потому что, если продаете с глубиной 90 [суток] и более, то вы же не можете потом скорректировать свою составность или периодичность курсирования поездов, если вы уже начали продавать билеты. Условно говоря, если будет плохо продаваться в какой-то конкретный период времени, вы просто потеряете деньги", - заключил Ганов.

Компания "Гранд сервис экспресс" 7 ноября сообщила, что первый поезд из Санкт-Петербурга в Севастополь отправится 23 декабря, время в пути составит 43,5 часа, а 24 декабря отправится первый поезд из Москвы в Симферополь, время в пути которого должно составить 33 часа. Первым по Крымскому мосту пройдет поезд из Санкт-Петербурга. Стоимость билетов - от 2966 рублей.

Крымский мост - самый длинный в России и Европе, он соединяет Керченский полуостров (Крым) с Таманским полуостровом (Краснодарский край). Мост обеспечит бесперебойное транспортное сообщение между Крымом и другими регионами России.