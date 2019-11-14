Десять круглосуточных потребительских зон откроются в городе Санья к 2020 году

ХАЙКОУ /Китай/, 14 ноября. /ТАСС/. Администрация курортного города Санья на юге провинции Хайнань к следующему году создаст 10 круглосуточных потребительских зон. Об этом сообщило муниципальное управление по вопросам туризма, культуры, телерадиовещания и спорта.

Такая мера позволит активизировать деловую деятельность, повысить доходы населения и привлечь больше туристов. К 2021 году особые ночные зоны, согласно прогнозу, обеспечат как минимум 5% доходов от розничных продаж на территории Саньи. Что касается долгосрочного плана, администрация острова не исключает, что масштабы 24-часового бизнеса в городе постепенно охватят более значительную долю рынка.

Ранее информационный портал "Наньхайван" сообщил, что Санья прорабатывает программу по созданию комплексной индустрии ночных развлечений. Согласно плану, в ближайшие три года город завершит более 21 проекта в сфере "24-часовой экономики", которая подразумевает работу в ночное время суток баров, ресторанов, туристических объектов и другой инфраструктуры.

Продвижение индустрии ночных развлечений в Санье соответствует задаче на 2025 год по превращению Хайнаня в "международный центр туризма и потребления". Китайский остров именуют Восточными Гавайями за природные пейзажи, тропические леса, развитую сеть гостиниц в сочетании с пляжами и береговой линией протяженностью более 1,9 тыс. км, которые привлекают гостей из самых отдаленных точек планеты.