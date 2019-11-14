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Законопроект об аукционах на искусственные участки на водных объектах приняли в I чтении

Документ был разработан Минтрансом

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Госдума приняла в первом чтении законопроект, отменяющий действующие законодательные нормы о проведении аукционов на право создания искусственных земельных участков на водных объектах. Документ был разработан Минтрансом и внесен правительством РФ.

Действующим законодательством предусмотрено проведение открытого аукциона на право заключать договоры о создании искусственных земельных участков на водных объектах в случае их создания за счет средств физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, или юридических лиц, а также на право выполнения работ, необходимых для создания искусственного земельного участка, в том числе когда такой участок создается в интересах публично-правовых образований.

Аукцион признается несостоявшимся, если на участие в нем подана одна заявка и заявитель признан участником аукциона или в аукционе участвовали менее двух участников, либо если после троекратного объявления начальной цены предмета аукциона ни один из его участников не заявил о намерении приобрести предмет аукциона по начальной цене.

По официальным данным, с 2011 года было проведено девять аукционов: в Приморском крае - четыре, в Республике Дагестан, в Челябинской области, в Ульяновской области, в Амурской области и в Камчатском крае - по одному. Шесть аукционов были признаны несостоявшимися из-за подачи единственной заявки. Таким образом, правоприменительная практика показала отсутствие конкурентной среды в этой области и избыточность процедуры проведения аукционов, говорится в пояснительной записке.

Законопроектом предлагается отменить действующие законодательные нормы о проведении аукционов на право создания искусственных земельных участков на водных объектах, в том числе при создании морских портов и расширении территории портов.

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Россия
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