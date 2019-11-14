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"Газпром" заявил о готовности к более холодной зиме в 2020 году

Компания готова к работе в период пикового зимнего спроса на газ

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. "Газпром" готов к работе в период пикового зимнего спроса на газ, при этом ожидает более холодной погоды в январе - марте 2020 года по сравнению с предыдущей зимой. Об этом говорится в сообщении холдинга.

"Высокий уровень надежности поставок в значительной степени зависит от работы подземных хранилищ газа (ПХГ). Компания повысила потенциальную максимальную суточную производительность российских ПХГ до нового рекордного уровня в истории отечественной газовой отрасли - 843,3 млн куб. м. По сравнению с сезоном отбора 2018/2019 года показатель увеличен на 30,8 млн куб. м (3,8%) - этот объем сопоставим, к примеру, с суточным зимним потреблением Нижегородской или Ростовской области", - отмечается в сообщении.

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Россия
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