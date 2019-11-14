Глава РЭЦ: российские компании почувствовали, что экспансия за рубеж приносит прибыль

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Российские компании все активнее экспортируют свою продукцию, потому что почувствовали, что это приносит прибыль их бизнесу. Об этом сообщил генеральный директор Российского экспортного центра (РЭЦ) Андрей Слепнев, выступая на пленарной сессии форума "Сделано в России".

"Компании почувствовали, что международная стратегия, экспансия - это дело реальное, реализуемое и может принести прибыль, и сейчас все активнее идут в эту стратегию", - сказал Слепнев.

Одновременно с этим зарубежные партнеры все чаще сами пытаются выйти на российских поставщиков из-за хорошего соотношения цены и качества, отметил руководитель РЭЦ. Например, такая тенденция заметна в машиностроении.

"Мы в этом году совместно с нашими германскими коллегами начали целый ряд инициатив, и мы видим, что со стороны немецких концернов и других европейских концернов большой интерес к российским подрядчикам по комплектующим. Соотношение цены и качества очень хорошее, лучше альтернатив. Получается такая ситуация, что наши партнеры сами уже ищут российских поставщиков, все чаще обращаются к нам с запросами: найдите нам поставщика в такой-то сфере", - сказал Слепнев.

Это важная тенденция, которую необходимо "раскрыть", подчеркнул он.