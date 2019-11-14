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Глава "Почта Банка": многопрофильные специалисты востребованы из-за автоматизации бизнеса

Дмитрий Руденко отметил, что одной из наиболее развивающихся в этом компоненте отраслей является онлайн-коммерция

СКОЛКОВО, 14 ноября. /ТАСС/. Автоматизация многих бизнес-процессов требует от работодателей поиска многопрофильных специалистов. Такое мнение озвучил глава "Почта банка" Дмитрий Руденко, выступая в качестве модератора на пленарной сессии "New retail forum. Почта России".

"Конечно, для всех очень важна компетенция команды. Действительно, рынок меняется, меняются вызовы. Все больше автоматизируются процессы, особенно в такой индустрии как онлайн-коммерция, и требуется поиск умных, по-настоящему многопрофильных специалистов", - сказал Руденко.

Говоря о трансформации бизнес-процессов, банкир также отметил, что скорость адаптации каждой индустрии индивидуальна. "Есть индустрии, которые легко адаптируются к онлайну, более сложно, или совсем не адаптируются", - сказал Руденко.

"New retail forum. Почта России" 2019 проходит в технопарке Сколково 14-15 ноября. В дискуссиях участвуют ключевые участники рынка омниканальной и онлайн-розницы, цифровых технологий, логистики и государственных институтов.

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