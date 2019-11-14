Правкомиссия на три месяца отложила рассмотрение сделки по СП "Газпром нефти" и Shell

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Правительственная комиссия по иностранным инвестициям приняла решение на три месяца отложить сделку между "Газпром нефтью" и Shell о создании совместного предприятия "Меретояханефтегаз" из-за необходимости прояснить ряд технических и экономических моментов партнерства. Об этом сообщил журналистам глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев по итогам заседания правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций.

"Речь идет о "Газпром нефти" в отношении сотрудничества с компанией Shell, в данном случае комиссия, рассмотрев эту сделку, решила отложить ее на три месяца. В целом, рассмотрела всю ее структуру, поскольку остались неясными некоторые технологические и экономические моменты, которые просто следует прояснить и дать соответствующие поручения в ближайшее время и самой "Газпром нефти" в партнерстве с Shell", - сказал он.

Он добавил, что ФАС считает хорошими шансы на одобрение сделки на следующей правкомиссии. Объем инвестиций Shell в СП он оценил в порядка 100 млрд рублей. "Речь идет о вложении 100 миллиардов рублей", - заметил Артемьев.

Первый замглавы компании Вадим Яковлев ранее говорил, что "Газпром нефть" и Shell планируют создать совместное предприятие "Меретояханефтегаз" до конца года.

Соглашение о создании на паритетной основе совместного предприятия для освоения лицензионных участков в Ямало-Ненецком автономном округе было заключено в июне 2018 года на Петербургском международном экономическом форуме. "Газпром нефть" и Shell подписали юридическую документацию по сделке купли-продажи 50% доли в уставном капитале "Меретояханефтегаз" и создании на его базе совместного предприятия.

"Меретояханефтегаз" владеет лицензией на Меретояхинское месторождение. К моменту закрытия сделки в портфель активов совместного предприятия также войдут лицензии на несколько участков разной степени освоения: Тазовский, Северо-Самбургский и два Западно-Юбилейных участка в ЯНАО. Геологические запасы месторождений, которые войдут в периметр "Меретояханефтегаза", составляют около 1,1 млрд т нефти.

Одним из наиболее крупных проектов "Газпром нефти" и Shell является совместное предприятие в сфере добычи и разведки - "Салым Петролеум Девелопмент". Оно с 2003 года занимается освоением Салымской группы нефтяных месторождений (включает Западно-Салымское, Верхнесалымское и Ваделыпское месторождения) в ХМАО.