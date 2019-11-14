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ЦТЛ и "Яндекс" договорились совместно внедрять и развивать беспилотный транспорт в РФ

Стороны намерены совместно развивать и внедрять отечественные цифровые технологии

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Ассоциация "Цифровой транспорт и логистика" (ЦТЛ) и "Яндекс.Такси" договорились о стратегическом партнерстве в сфере цифровой трансформации транспортной отрасли. Соответствующее соглашение стороны подписали в присутствии министра транспорта РФ Евгения Дитриха передает корреспондент ТАСС.

"Стороны намерены совместно развивать и внедрять отечественные цифровые технологии, платформенные решения и сервисы на транспорте, включая, беспилотный автотранспорт. Компании также будут работать над совершенствованием регулирования, содействовать продвижению и экспорту инновационных российских решений", - сообщили в пресс-службе Минтранса РФ.

Как отметил глава Минтранса, расширение партнерства ЦТЛ имеет стратегическое значение для отрасли. "Сегодня мы формируем стратегию цифровой трансформации отрасли, рассчитываем, что она будет принята в ближайшее время. Для нас принципиально важно, что в основе стратегии конкретные цифровые проекты, уже действующие цифровые платформы и сервисы, а также опыт и компетенции ведущих российских отраслевых и IТ-компаний", - сказал Дитрих.

По словам директора ассоциации Антона Замкова, ЦТЛ с "Яндекс.Такси" будет разрабатывать единую цифровую транспортно-логистическую среду, включая государственные и коммерческие решения и сервисы обеспечения "безбумажных" перевозок пассажиров и грузов в рамках существующих программ Минтранса РФ.

"Цифровые технологии меняют традиционные сценарии работы транспорта. У бизнеса одинаковая цель с государством - повышать качество услуг на транспорте и безопасность за счет применения уникальных российских технологий. Мы внедрили технологию автоматического мониторинга скорости движения такси, что в пять раз снизило количество нарушений среди тех, кто был в них замечен. В ближайшее время мы начнём устанавливать в машины камеры мониторинга внимания, которые будут с помощью технологий искусственного интеллекта считывать состояние водителя во время движения", - отметил директор по корпоративным отношениям и связям с государственными органами "Яндекс.Такси" Антон Петраков.

Теги
РоссияДитрих, Евгений Иванович
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