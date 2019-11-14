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Правительство направит более 8 млрд рублей на субсидирование региональных авиамаршрутов

Это позволит перевезти около 2,5 млн пассажиров
Описание
© Юрий Смитюк/ТАСС

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Правительство РФ в 2020 году направит 8,35 млрд рублей на субсидирование 262 региональных авиамаршрутов, что позволит перевезти около 2,5 млн пассажиров. Об этом сообщает Росавиация.

В 2019 году на субсидирование региональных авиаперевозок выделено 7,8 млрд рублей, было утверждено 242 субсидируемых маршрута.

Перевозки по региональным направлениям в 2020 году планирует выполнять 21 авиакомпания. Рейсы будут субсидироваться в течение всего года.

В 2019 году перевозки на субсидируемых маршрутах выполняют S7, UTair, "Азимут", "Руслайн", "Северсталь", "Якутия", "ИрАэро", NordStar и еще несколько региональных авиакомпаний.

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Россия
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