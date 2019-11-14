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Институт развития интернета сменил гендиректора

До назначения Антон Ключкин занимал должность заместителя гендиректора ИРИ

ТАСС, 14 ноября. Институт развития интернета назначил нового генерального директора - Антона Ключкина, прежний глава организации Сергей Петров избран председателем правления ИРИ. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе института.

Как пояснили в ИРИ, Петров на новом месте займется стратегией развития организации и вопросами взаимодействия с индустриальными игроками и госструктурами.

Антон Ключкин до нового назначения занимал должность заместителя гендиректора ИРИ.

Институт развития интернета создан в 2015 году по инициативе администрации президента РФ как площадка, объединяющая представителей индустрии, общества и государства для выстраивания диалога, консолидации повестки и выработки общих решений.

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