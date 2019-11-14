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Суд Люксембурга рассмотрит в январе жалобу "Газпрома" на арест активов

В феврале 2019 года "Нафтогаз Украины" направил в адрес люксембургских подразделений крупнейших банков и Gaz Capital уведомление об аресте любой задолженности и активов "Газпрома" в Люксембурге

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Суд Люксембурга рассмотрит в январе 2020 года жалобу "Газпрома" на арест задолженности и активов российского холдинга в стране. Об этом говорится в отчете газового холдинга.

"Нафтогаз Украины" 15 февраля 2019 года направил в адрес люксембургских подразделений крупнейших банков и Gaz Capital уведомление об аресте любой задолженности и активов "Газпрома" в Люксембурге. 15 апреля "Газпром" оспорил арест. Слушания по делу состоялись в июне.

"8 июля люксембургский суд отклонил ходатайство ПАО "Газпром". Несмотря на отсутствие вручения этого решения ПАО "Газпром", общество обжаловало это решение. Слушания по жалобе ПАО "Газпром" запланированы на январь 2020 г.", - отмечается в отчете.

Теги
ЛюксембургГазпром
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