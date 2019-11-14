Производство технического текстиля с полимерным покрытием открыли в Иванове

ИВАНОВО, 14 ноября. /ТАСС/. Первое в России производство многослойных материалов с полимерным покрытием шириной до 3,2 м открыли на предприятии "Ивановоискож" в Иванове. Технический текстиль подобных размеров не производят больше нигде в стране, объем инвестиций в проект составил 630 млн рублей.

"Это уникальное предприятие, которое производит тентовые материалы и занимает более трети российского рынка. Произведены серьезные инвестиции, и мы благодарим Фонд развития промышленности, Министерство промышленности РФ за то, что оказали своевременную поддержку. Введена новая линия, 630 миллионов рублей инвестиций, создано 42 рабочих места. Это высокопроизводительные рабочие места, с повышенной зарплатой, потому что требуется определенная квалификация", - сказал журналистам губернатор Станислав Воскресенский, оценивший в четверг работу предприятия.

Глава региона уточнил, что областное правительство обсуждает с руководством предприятия планы выхода на мировой рынок, что позволит увеличить объем производства и нарастить выручку. Объем экспорта должен составить не менее 10% от всей продукции.

По словам директора "Ивановоискож" Дмитрия Лукьянченко, проект можно назвать уникальным по своим технологиям не только для России, но и для стран Азии и Европы, потому что в процессе производства кроме ПВХ используется полиуретан. "Более того, новая линия позволяет производить материалы максимальной шириной в 3,2 м, чего не делает больше ни одно предприятие в нашей стране <...> Линия уже введена в эксплуатацию, однако пуско-наладочные работы на оборудовании продолжаются", - сказал Лукьянченко.

Предприятие "Ивановоискож" основано в 1968 году, специализируется на производстве технического текстиля из ПВХ-материалов для автомобильной, нефтяной, строительной и прочих отраслей. Кроме того, на заводе производят готовую продукцию - палатки и шатры, в том числе для нужд Минобороны России и МЧС России. В 2019 году объем отгруженных товаров собственного производства составил свыше 720 млн рублей.