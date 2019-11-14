Распределение земли в свободном порту Владивосток планируют перевести на конкурсную основу

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Минвостокразвития РФ прорабатывает возможность перехода к конкурсному распределению земли инвесторам в свободном порту Владивосток (СПВ) - на территории с особыми режимами таможенного, налогового и административного регулирования. Об этом сообщили в четверг на сайте министерства.

Сейчас резидент выбирает расположение участка вместе с муниципалитетом или Корпорацией развития Дальнего Востока (управляющая компания СПВ) с учетом того, чтобы он был свободным и подходил под деятельность резидента. Заявки рассматриваются в порядке очереди. После перехода к конкурсной процедуре из нескольких заявок на один участок будет выбираться наиболее подходящая.

"Мы сейчас работаем над вопросом по введению конкурентного порядка предоставления земли резидентам СПВ, в рамках которого инвестор к заявке на получение статуса резидента будет подавать заявление о предоставлении необходимого земельного участка. Управляющая компания по итогам рассмотрения заявки будет передавать заявление о предоставлении участка в соответствующий региональный и муниципальный орган власти. А тот, в свою очередь, по итогам конкурса предоставлять земельный участок", - говорится в сообщении.

По словам замглавы министерства Павла Волкова, безаукционный порядок распределения земли вызывает множество вопросов, потому что часто участки выделяются под неподходящие проекты. Кроме того, как пояснили ТАСС в пресс-службе Минвостокразвития, процедура конкурса станет дополнительной защитой от недобросовестных инвесторов.

Свободный порт Владивосток (СПВ) - территория, которая пользуется особыми режимами таможенного, налогового и административного регулирования. К СПВ относятся 16 муниципальных образований Приморского края, в том числе территории и акватории морских портов. Также он распространяется на Ванинский и Советско-Гаванский муниципальные районы в Хабаровском крае, Корсаковский городской округ в Сахалинской области, городской округ Певек в Чукотском АО и городской округ Петропавловск-Камчатский в Камчатском крае. Данный режим будет действовать в течение 70 лет.