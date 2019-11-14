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Распределение земли в свободном порту Владивосток планируют перевести на конкурсную основу

Замглавы Минвостокразвития Павел Волков подчеркнул, что безаукционный порядок распределения земли вызывает множество вопросов, поскольку часто участки выделяются под неподходящие проекты

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Минвостокразвития РФ прорабатывает возможность перехода к конкурсному распределению земли инвесторам в свободном порту Владивосток (СПВ) - на территории с особыми режимами таможенного, налогового и административного регулирования. Об этом сообщили в четверг на сайте министерства.

Сейчас резидент выбирает расположение участка вместе с муниципалитетом или Корпорацией развития Дальнего Востока (управляющая компания СПВ) с учетом того, чтобы он был свободным и подходил под деятельность резидента. Заявки рассматриваются в порядке очереди. После перехода к конкурсной процедуре из нескольких заявок на один участок будет выбираться наиболее подходящая.

"Мы сейчас работаем над вопросом по введению конкурентного порядка предоставления земли резидентам СПВ, в рамках которого инвестор к заявке на получение статуса резидента будет подавать заявление о предоставлении необходимого земельного участка. Управляющая компания по итогам рассмотрения заявки будет передавать заявление о предоставлении участка в соответствующий региональный и муниципальный орган власти. А тот, в свою очередь, по итогам конкурса предоставлять земельный участок", - говорится в сообщении.

По словам замглавы министерства Павла Волкова, безаукционный порядок распределения земли вызывает множество вопросов, потому что часто участки выделяются под неподходящие проекты. Кроме того, как пояснили ТАСС в пресс-службе Минвостокразвития, процедура конкурса станет дополнительной защитой от недобросовестных инвесторов.

Свободный порт Владивосток (СПВ) - территория, которая пользуется особыми режимами таможенного, налогового и административного регулирования. К СПВ относятся 16 муниципальных образований Приморского края, в том числе территории и акватории морских портов. Также он распространяется на Ванинский и Советско-Гаванский муниципальные районы в Хабаровском крае, Корсаковский городской округ в Сахалинской области, городской округ Певек в Чукотском АО и городской округ Петропавловск-Камчатский в Камчатском крае. Данный режим будет действовать в течение 70 лет.

Теги
РоссияПриморский край
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