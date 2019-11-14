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Власти Ставрополья: развитие регионального авиасообщения простимулирует туротрасль

По мнению министра туризма и оздоровительных курортов края Александра Трухачева, снижение стоимости транспортных расходов позволило бы сделать путевки в регион Кавминвод более доступными

ПЯТИГОРСК, 14 ноября. /ТАСС/. Развитие прямого авиасообщения между Ставропольским краем и другими субъектами страны повлияет на темпы роста туристической отрасли региона, считает министр туризма и оздоровительных курортов края Александр Трухачев.

"Появление прямого авиасообщения между курортами Ставропольского края и другими субъектами Российской Федерации в полной мере отразится на темпах и динамике роста основных показателей развития санаторно-курортного и туристского комплексов Ставропольского края", - сказал Трухачев ТАСС в четверг.

По его словам, одним из факторов, сдерживающих развитие туризма в Ставропольском крае, является высокая стоимость транспортных расходов в стоимости туристской путевки в регион Кавминвод. "В настоящее время все внутренние перелеты в России облагаются НДС в размере 10%, что существенно увеличивает их стоимость по сравнению с международными, в отношении которых применяется нулевая ставка НДС. Кроме того, в соответствии с постановлением правительства Российской Федерации, в международный аэропорт "Минеральные Воды" субсидируются авиаперелеты только из четырех городов Дальнего Востока: Владивосток, Норильск, Хабаровск, Якутск", - сказал министр.

Он отметил, что в настоящее время представители туристских организаций края, которые работают в сфере детского туризма, отмечают сложности организации детских экскурсионных туров из-за исполнения требований постановления правительства о правилах организованной перевозки группы детей автобусами. "В связи с этим наблюдается снижение числа детских организованных перевозок в Ставропольском крае", - сообщил министр.

Трухачев сказал, что для стимулирования подобных организаций Минтуризма края возмещает часть затрат, связанных с осуществлением перевозок организованных групп детей для предоставления им экскурсионных услуг. "Однако решение проблемы требует определения дополнительных мер поддержки туристских и иных организаций, осуществляющих свою деятельность в сфере детского туризма", - считает руководитель ведомства.

Он отметил, что стимулировать развитие туризма в крае может формирование системы поддержки учреждений и организаций санаторно-курортного и туристского комплексов Кавминвод, а также модернизация материально-технической базы и повышение качества услуг санаторно-курортного комплекса региона. Кроме того, поможет развитию туризма создание сети веломаршрутов и терренкуров в крае и внедрение международной системы качества в управление санаторно-курортным и туристским комплексами региона Кавминвод.

Теги
РоссияСКФОСтавропольский край
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