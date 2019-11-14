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Банки продали ОФЗ-н на сумму более 5 млрд рублей

Выпуск новых ОФЗ для населения будет продолжаться по мере сохранения спроса на покупку облигаций, сообщил замминистра финансов Сергей Сторчак

БРАЗИЛИА, 14 ноября. /ТАСС/. Сбербанк, ВТБ, Промсвязьбанк и Почта банк продали облигации федерального займа для населения (ОФЗ-н) на сумму более 5 млрд рублей за полтора месяца с момента возобновления продаж 2 сентября. Об этом журналистам сообщил замминистра финансов Сергей Сторчак в кулуарах саммита лидеров стран БРИКС.

"Ну вот с учетом того, что параллельно и банки свои инструменты аналогичные предлагают, я думаю, что достаточно неплохо, уже, насколько я помню, больше 5 млрд [рублей] продали за полтора месяца. Поэтому нормально. Уменьшился ценник, тоже очень нам нравится, что средняя цена инвестиций, с которой приходят в банки, это уже не миллионы, это чуть больше ста тысяч в среднем, а есть ценники и меньше ста тысяч. То есть уже средний класс наш, у кого есть остатки на счетах, покупает", - отметил Сторчак, отвечая на вопрос о ходе продаж ОФЗ-н.

Ранее Сторчак заявил, что выпуск новых ОФЗ для населения (ОФЗ-н) будет продолжаться по мере сохранения спроса на покупку облигаций.

Минфин 2 сентября возобновил продажи ОФЗ-н для населения. Теперь при покупке и предъявлении облигаций к выкупу не придется выплачивать комиссию банкам-агентам, как раньше, эти расходы берет на себя федеральный бюджет. Минимальная сумма покупки снижена с 30 тыс. до 10 тыс. рублей. Один человек сможет приобрести ОФЗ-н на сумму до 15 млн рублей. Банками - агентами по продаже ОФЗ-н выступают Сбербанк, ВТБ, Промсвязьбанк и Почта банк.

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