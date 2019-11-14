Суд прекратил производство по делу о банкротстве экс-главы Промсвязьбанка Дмитрия Ананьева

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Арбитражный суд Москвы прекратил производство по заявлению конкурсного управляющего ООО "Зерновая компания "Настюша" о признании банкротом экс-главы Промсвязьбанка Дмитрия Ананьева. Об этом ТАСС сообщил представитель бизнесмена Сергей Ковалев.

Он пояснил, что признание банкротом на основании реституции (возвращение сторонами всего полученного ими в случае признания договора недействительным) необоснованно.

"Сегодня было заявлено ходатайство о прекращении [производства по делу], так как требования из недействительной сделки носят характер реституции, то есть восстановления нарушенных прав. И есть судебная практика, которая говорит, что реституционное требование не носит финансового характера. А если оно не финансовое, то на основании этого требования нельзя возбуждать дело о банкротстве", - отметил Ковалев.

Он добавил, что суд удовлетворил ходатайство.

В марте Девятый арбитражный апелляционный суд признал недействительными два договора поручительства между "Настюшей" и Дмитрием Ананьевым и постановил взыскать с Ананьева 2,9 млрд рублей в пользу компании.

Компания "Настюша" - российский вертикально-интегрированный холдинг, основанный в 1992 году. Основными видами деятельности компании являются сельскохозяйственное производство, транспортировка и хранение зерна, производство продуктов питания.

Промсвязьбанк санировался с декабря 2017 года через Фонд консолидации банковского сектора, созданный ЦБ РФ. Позднее банк перешел в собственность Росимущества и был определен в качестве опорного для операций по гособоронзаказу и крупным госконтрактам. Временная администрация Промсвязьбанка ранее подала в суд ряд исков, оспаривающих сделки в том числе бывших собственников банка - компании Promsvayzcapital B.V. Алексея и Дмитрия Ананьевых.