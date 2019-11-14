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Газовый конфликт России и Украины

Суд в Женеве в 2021 году рассмотрит апелляцию "Газпрома" на штраф на Украине в $6 млрд

Слушания пройдут в июне

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Слушания по арбитражному разбирательству, инициированному "Газпромом" из-за штрафа антимонопольного комитета Украины (АМКУ) на $6 млрд, назначены на июнь 2021 года в Женеве, сообщается в отчете "Газпрома".

"25 октября 2018 года "Газпром" в соответствии с Арбитражным регламентом ЮНСИТРАЛ начал арбитражное разбирательство против Украины с целью защиты своих инвестиций на ее территории в связи с тем, что Украина в лице АМКУ наложила на "Газпром" необоснованный и несправедливый штраф в размере, превышающем $6 млрд за якобы злоупотребление монопольным положением на рынке транзита газа Украины", - говорится в материалах компании.

"Газпром" просит арбитраж принять решение о выплате денежного возмещения и применении иных средств правовой защиты.

Антимонопольный комитет Украины оштрафовал "Газпром" за якобы злоупотребление монопольным положением на рынке транзита газа в 2009-2015 годах на 86 млрд гривен, а позднее получил решение киевского суда на принудительное взыскание вместе с пенями за просрочку 172 млрд гривен. Украина начала процесс взыскания активов "Газпрома" в стране в 2017 году.

"Газпром" оспаривает в украинских судах действия Министерства юстиции Украины по наложению ареста на активы холдинга на Украине и их принудительной продаже.

Теги
УкраинаРоссияГазовый конфликт России и Украины
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