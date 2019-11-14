Власти Северной Осетии надеются заместить ввоз в регион грибов и спаржи

ВЛАДИКАВКАЗ, 14 ноября. /ТАСС/. Аграрные предприятия Северной Осетии способны полностью обеспечить потребности республики в грибах, большая часть которых сегодня завозится из других регионов и из-за рубежа, а также в спарже, которую планируется также поставлять в другие регионы России, считает министр сельского хозяйства и продовольствия республики Казбек Вазиев.

"Планируется, что в 2020 году в республике на базе предприятия "Дачное" заработает грибной кластер, для выполнения задач по импотозамещению власти республики окажут содействие предприятию в получении господдержки. Наша цель - объединить на выгодных условиях мелкие хозяйства, выращивающие до 40-48 тонн грибов в год, с предприятием "Дачное", чтобы увеличить производство шампиньонов до 800 тонн в год. Это не только полностью удовлетворит потребности населения республики, но и позволит нам вывозить за ее пределы грибы", - сказал ТАСС министр.

По его словам, сегодня в Северной Осетии выращивается всего до 10-12% грибов от потребности населения республики, остальное завозится из Армении, Грузии, Польши, а также поставляется из Кабардино-Балкарской республики. "Сейчас компания "Дачное" завершает строительство собственного компостного цеха мощностью до 2,5 тыс. тонн грибов в год. Компост, завозимый из Краснодарского края, обходится в два раза дороже себестоимости, это соответственно отражается и на цене на грибы. Открытие цеха позволит предприятию работать независимо от других регионов, снизить цену на реализуемую продукцию, которая будет выгодно конкурировать с привозной", - пояснил собеседник агентства.

Еще одним перспективным направлением для аграриев республики, по мнению министра, является выращивание спаржи - сегодня в Северной Осетии находится единственная, но при этом самая крупная в России плантация этой культуры. Проект реализует инновационное хозяйство по выращиванию особо востребованных овощей и фруктов КФХ "Архонская", к концу года площади под многолетней рассадой спаржи планируется увеличить в два раза - до 100 га.

"Сегодня спаржа пользуется популярностью во всем мире, входит в рацион многих диет. Но это затратная для выращивания культура: посадка 50 га хозяйству обошлась в сумму порядка 115 млн рублей. Поэтому мы обратились в Минсельхоз России с просьбой о включении спаржи в категорию культур, которые позволяют предпринимателям получать субсидии для расширения плантаций", - отметил министр.

Он также добавил, что предприниматели региона сделали ставку проект по выращиванию этой культуры, поскольку большая часть российского рынка спаржи в настоящее время занята экспортным товаром. "Сейчас ведутся переговоры о поставках в крупные сети Санкт-Петербурга и Москвы. Только эти два мегаполиса могут потреблять до 1,5 тыс. тонн спаржи в год", - добавил Вазиев.