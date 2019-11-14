Ростовская область получит 1,8 млрд рублей на строительство и комфортную среду

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 ноября. /ТАСС/. Правительство РФ выделит Ростовской области почти 1,8 млрд рублей на формирование комфортной среды, развитие городских и сельских поселений и строительство. Об этом сообщил в четверг журналистам на публичных слушаниях областного бюджета председатель Законодательного собрания Ростовской области Александр Ищенко.

"Сегодня уже можно сказать, что ко второму чтению областной бюджет пополнится. Из федерального бюджета 1,78 млрд рублей мы получим только на сферу строительства, формирования комфортной среды и развития городских и сельских поселений", - сказал Ищенко, добавив, что депутаты парламента региона будут продолжать добиваться дополнительных ресурсов из федерального бюджета.

В четверг прошли публичные слушания по проекту бюджета Ростовской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов. В 2020 году доходы прогнозируются в сумме 176,2 млрд рублей, расходы - в сумме 184,3 млрд рублей. В 2021 году предусмотрены доходы в размере 184,3 млрд рублей, расходы - 181, 1 млрд рублей, дефицит - 3,2 млрд рублей. В 2022 году предполагаются доходы в размере 165 млрд рублей, расходы - 165,3 млрд рублей, дефицит - 338 млн рублей.

"По расходам мы увеличиваем сумму на 23%, по доходам обеспечен рост на 11%, пока к первому чтению выходим с дефицитом в объеме 8 млрд рублей. Источники покрытия дефицита - это, прежде всего, заемные средства", - сказала заместитель губернатора Ростовской области, министр финансов Лилия Федотова, добавив, что вектором работы является снижение государственного долга, который составляет 17,6%от предельной допустимой величины.

Федотова добавила, что планируется выделить почти 14 млрд рублей на повышение заработной платы работникам бюджетной сферы, включая доведение заработной платы низкооплачиваемых работников до минимального уровня оплаты труда. Ежегодная индексация заработной платы коснется работников бюджетной сферы, которые работают в муниципальных, государственных органах власти и бюджетных учреждениях.

В 2019 году бюджет региона был принят с дефицитом в 7 млрд рублей. Доходы прогнозировались на уровне 158,6 млрд рублей, расходы - на уровне 165,7 млрд рублей.