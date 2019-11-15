Колыма попросила у Минвостокразвития 3,5 млрд руб. на субсидирование местных авиаперевозок

ТАСС, 15 ноября. Власти Магаданской области обратились в Минвостокразвития России с просьбой о финансировании до 2025 года субсидированных авиаперевозок на местных маршрутах в объеме 3 млрд 487 млн рублей. Об этом в пятницу сообщил ТАСС представитель министерства дорожного хозяйства, транспорта и связи региона.

"В адрес Минвостокразвития направлены предложения о потребности до 2025 года в финансировании", - сообщил собеседник агентства, уточнив, что такие меры необходимы для развития внутренней авиационной маршрутной сети области.

В июле этого года в Магаданскую область совершил рабочий визит вице-премьер РФ Максим Акимов. Особое внимание он уделил вопросам транспортной доступности в регионе и рекомендовал рассмотреть вопрос расширения авиационных маршрутов в области.

Также в целях развития маршрутной сети к 2021 году в регионе планируют восстановить две посадочные площадки в поселках Ягодный и Усть-Омчуг. Кроме того, к этому же сроку власти Колымы намерены открыть рейсы в поселок Талая и село Балаганное, ранее воздушное сообщение со всеми четырьмя населенными пунктами отсутствовало.

К 2022 году планируется открыть посадочные площадки в селах Ямск и Тахтоямск, куда сейчас совершаются авиаперевозки на вертолетах МИ-8Т. Благодаря новым площадкам появится возможность использовать более экономные по затратам на летный час воздушные судна. Предварительно, на посадочные площадки в шести населенных пунктах потратят более 366 млн рублей.

В настоящее время внутрирегиональные авиаперевозки в Магаданской области осуществляются по девяти направлениям: Магадан - Сусуман, Магадан - Сеймчан, Магадан - Омсукчан, Магадан - Эвенск, Эвенск - Гижига, Эвенск - Тополовка, Эвенск - Верхний Парень, Магадан - Ямск, Магадан - Тахтоямск.