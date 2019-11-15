Боливийский бизнес оценил потери, вызванные политическим кризисом

ТАСС, 15 ноября. Потери бизнеса и промышленности Боливии, вызванные политическим кризисом, за последние три недели составили не менее $1,1 млрд.

Почему никто пока не смог успокоить волнения в этой стране

Боливия без Моралеса. Почему никто пока не смог успокоить волнения в этой стране

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Такую оценку Национальной промышленной палаты (НПП) обнародовала газета La Razon.

"Новое правительство должно гарантировать нам безопасность, чтобы мы продолжили работу, мир,..., а также обеспечить спокойный переходный период перед новыми выборами", - заявил глава НПП Ибо Бласицевик.

По его словам, необходимо, чтобы власти дали бизнесу понять, что южноамериканская страна по-прежнему сохраняет инвестиционную привлекательность.