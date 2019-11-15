"Ъ": РФПИ и Mubadala могут выйти из проекта умных систем учета электроэнергии

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и арабский инвестфонд Mubadala хотят выйти из реализуемого совместно с госхолдингом "Россети" проекта внедрения интеллектуальных систем учета потребления электроэнергии. Об этом сообщает газета "Коммерсантъ" со ссылкой на источники.

Партнеры проведут досрочный пут-опцион в начале 2020 года, а их доли обязаны будут приобрести "Россети".

По информации издания, консорциум "Инфраструктурные инвестиции - 3" (у Mubadala 51% через "Серти Севенз Инвестмент Компани ЛЛС") был создан в 2014 году для пилотного внедрения системы интеллектуального учета потребления электроэнергии в Калининградской, Ярославской и Тульской областях. По условиям сотрудничества, распределительные структуры "Россетей" в этих регионах должны были устанавливать оборудование, взятое в аренду у консорциума. На конец 2018 года сумма поручительств "Россетей" за дочерние структуры по проекту составляла 11,6 млрд рублей. После реализации пилотного этапа предполагалось распространить проект на территории всей страны, при этом средний показатель потерь при передаче электроэнергии должен был снизиться на 14%.

Согласно паспорту инвестпроекта, при его реализации использовались средства ФНБ в объеме 1,1 млрд рублей, 800 млн рублей составили займы, и еще до 800 млн рублей могли выделить инвесторы. "Россети" обязаны возвращать средства ФНБ и коммерческий долг в течение реализации проекта, даже если потери электроэнергии не снизятся. В 2014 г. гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев говорил, что минимальная доходность для фонда по проекту с "Россетями" составит 8% годовых.

В РФПИ газете сообщили, что консорциум рассматривает возможность выхода из проекта "по истечении пятилетнего горизонта инвестирования, предусмотренного документацией проекта". Проект на практике показал возможность значимого снижения потерь электроэнергии, уточнил представитель фонда.

В "Россетях" добавили, что Mubadala и РФПИ воспользовались правом промежуточного пут-опциона и выходят из проекта досрочно (срок реализации восемь лет), о чем партнеры уже уведомили компанию. В связи с этим сумма выкупа будет определена исходя из условий опциона на момент акцепта.