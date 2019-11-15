На хабаровском судозаводе планируют строить краболовы и малотоннажные суда

ХАБАРОВСК, 15 ноября. /ТАСС/. Рыбопромышленники планируют разместить на Хабаровском судостроительном заводе (ХСЗ) заказы на краболовы и малотоннажные суда, сообщила в пятницу пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края. В регионе работает делегация, в составе которой члены Совета Федерации РФ и руководство Объединенной судостроительной корпорации (ОСК).

Президент России Владимир Путин в мае 2019 года подписал закон, который предусматривает введение квоты на добычу (вылов) крабов в инвестиционных целях. На этот вид квоты предполагается выделение 50% общего допустимого улова крабов. Доли квот закрепляются за пользователями на 15 лет по результатам проведения аукционов. На победителя аукциона возлагается обязательство по строительству на территории России объектов, перечень которых определяет правительство.

"Главным условием для получения квот является наличие новых судов. Для промысла на Дальнем Востоке потребуется 25 новых краболовов. Предприятия готовы размещать заказы на местных верфях. Так, строительство семи краболовов планируется заложить на стапелях ХСЗ. Промысловики уже сделали соответствующую заявку, которая в настоящее время проходит процедуру согласования в Объединенной судостроительной корпорации. К ХСЗ промысловики проявляют большой интерес. В перспективе компании намерены также разместить заказ на строительство серии малотоннажных судов для прибрежного лова", - говорится в сообщении.

В борьбе за новые заказы в этой сфере конкуренцию региону составят судостроители из Приморского края. Мощности этих заводов также оценили представители делегации. "Главное преимущество корабелов из Хабаровского края - наличие собственных организаций по работе с рабочей документацией, проектированию. Этого нет в Приморье", - приводятся в сообщении слова первого зампреда комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергея Митина.

По его словам, пока на стапелях в Приморье планируется разместить заказы на строительство 10 краболовов: семи - на Восточной верфи, еще два-три судна промысловики планируют заказать у Находкинского судоремонтного завода.

Амурский и Хабаровский судостроительные заводы находятся в сложном финансово-экономическом положении. Амурский судостроительный завод (Комсомольск-на-Амуре, входит в состав ОСК) является основной базой по строительству боевых кораблей для Тихоокеанского флота на Дальнем Востоке. Сейчас там строится шесть военных кораблей и четыре гражданских судна. Хабаровский судозавод также входит в состав ОСК, может строить гражданские и военные суда.