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Госдума 18 ноября обсудит защиту и поощрение инвестиций с бизнесом, регионами и экспертами

Спикер нижней палаты Вячеслав Володин заявил, что по итогам обсуждения соответствующие законопроекты могут быть доработаны

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Председатель, руководители фракций и профильных комитетов Госдумы 18 ноября обсудят пакет законопроектов о развитии инвестиционной деятельности в РФ с представителями ведомств, бизнеса, регионов и экспертного сообщества. Об этом в пятницу сообщил журналистам спикер нижней палаты Вячеслав Володин.

Речь идет о законопроекте "О защите и поощрении капиталовложений и развитии инвестиционной деятельности в РФ", стимулирующих налоговых мерах, уточнении условий предоставления юридическим лицам субсидий на возмещение затрат на капитальные вложения и оптимизации инвестиционного законодательства в целом.

"18 ноября, до рассмотрения пакета законопроектов о защите и поощрении инвестиций в первом чтении, мы обсудим его на слушаниях со всеми заинтересованными сторонами, которых он будет непосредственно касаться", - сказал Володин.

По его словам, целью указанных инициатив является привлечение инвестиций в экономику страны. "По оценкам правительства, сумма вложенных средств может составить порядка 30 трлн рублей", - отметил он.

"Нам важно услышать мнение представителей бизнеса - насколько законопроект стимулирует и защищает инвестиции. Нам важно услышать представителей регионов - какие возможности они видят для развития своих территорий", - подчеркнул спикер Думы. По итогам обсуждения, добавил он, законопроекты могут быть доработаны ко второму чтению.

Мероприятие пройдет на площадке Корпоративного университета Сбербанка.

Теги
Володин, Вячеслав ВикторовичРоссия
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