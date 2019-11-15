Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

СМИ: делегация из США отправится в Индию для обсуждения торгового соглашения

Как сообщают источники агентства ANI, сторонам осталось обсудить последние детали

НЬЮ-ДЕЛИ, 15 ноября. /ТАСС/. Делегация официальных лиц из США прибудет на следующей неделе в Индию для подготовки к заключению торгового соглашения с Индией. Об этом сообщает в пятницу информационное агентство ANI со ссылкой на источники.

По его информации, переговоры по вопросам двусторонней торговли между США и Индией продвигаются успешно и осталось обсудить последние детали.

Министр торговли и промышленности Индии Пиюш Гоял прибыл 12 ноября в США с трехдневным визитом, в ходе которого встретился с американским торговым представителем Робертом Лайтхайзером. По данным агентства, стороны значительно продвинулись в деле преодоления противоречий в торговых отношениях.

В марте 2018 года США ввели пошлины на импорт стали и алюминия - 25% и 10% соответственно. Пошлины распространяются на все страны, которые поставляют продукцию в США, в том числе и на Индию. В ответ Нью-Дели в июне текущего года повысил импортные пошлины на 28 товарных пунктов из США: тарифы выросли на нут - до 60%, и чечевицу - до 30%, также ввозные тарифы выросли на миндаль, грецкие орехи, яблоки и груши, некоторые виды металлоизделий, ряд других товаров.

Теги
СШАИндия
Реклама на ТАСС
РБК: ФАС предлагает РЖД отказаться от инвестиций в морские порты
В службе считают, что компании следует сосредоточиться на выполнении долгосрочной программы развития
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС