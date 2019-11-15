СМИ: делегация из США отправится в Индию для обсуждения торгового соглашения

НЬЮ-ДЕЛИ, 15 ноября. /ТАСС/. Делегация официальных лиц из США прибудет на следующей неделе в Индию для подготовки к заключению торгового соглашения с Индией. Об этом сообщает в пятницу информационное агентство ANI со ссылкой на источники.

По его информации, переговоры по вопросам двусторонней торговли между США и Индией продвигаются успешно и осталось обсудить последние детали.

Министр торговли и промышленности Индии Пиюш Гоял прибыл 12 ноября в США с трехдневным визитом, в ходе которого встретился с американским торговым представителем Робертом Лайтхайзером. По данным агентства, стороны значительно продвинулись в деле преодоления противоречий в торговых отношениях.

В марте 2018 года США ввели пошлины на импорт стали и алюминия - 25% и 10% соответственно. Пошлины распространяются на все страны, которые поставляют продукцию в США, в том числе и на Индию. В ответ Нью-Дели в июне текущего года повысил импортные пошлины на 28 товарных пунктов из США: тарифы выросли на нут - до 60%, и чечевицу - до 30%, также ввозные тарифы выросли на миндаль, грецкие орехи, яблоки и груши, некоторые виды металлоизделий, ряд других товаров.