СМИ: ущерб от протестов "желтых жилетов" во Франции составил €2,5 млрд

ПАРИЖ, 15 ноября. /ТАСС/. Акции протеста движения "желтых жилетов" нанесли серьезный ущерб французским коммерсантам и государственному бюджету - спустя год после начала манифестаций власти оценивают его в €2,5 млрд. Об этом сообщило в пятницу радио RTL со ссылкой на данные правительства республики.

По его данным, за год 5 тыс. производителей и коммерческих предприятий, пострадавших от агрессивных действий демонстрантов, обратились за помощью государства, чтобы избежать закрытия бизнеса. В частности, они попросили отсрочку выплат в фонд социального страхования и прочих налогов в размере €460 млн. Страховые компании за минувший год выплатили €230 млн компенсаций 13 тыс. предприятий.

Закрытие предприятий из-за акций "желтых жилетов" или их восстановление после погромов привело к частичной безработице 75 тыс. работников по всей стране. Сильнее всего пострадали отели и рестораны, а также магазины и транспорт.

Акции "желтых жилетов" начались во Франции 17 ноября 2018 года. Первоначально они проходили в знак протеста против повышения цен на автомобильное топливо. Именно поэтому "униформой" движения стали светоотражающие желтые жилеты автомобилистов. Первая акция, согласно данным организаторов, собрала 282 тыс. участников, с тех пор мобилизация постоянно снижается. Список требований участников общественной кампании теперь включает не только социально-экономические, но и политические претензии к властям.