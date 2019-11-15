Министерства утвердили рекомендации к эксперименту по маркировке молочной продукции

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев и министр промышленности и торговли России Денис Мантуров утвердили методические рекомендации по проведению эксперимента по маркировке отдельных видов молочной продукции. Об этом говорится в сообщении министерств.

Методические рекомендации были разработаны в соответствии с постановлением правительства России от 29 июня 2019 года "О проведении эксперимента по маркировке средствами идентификации отдельных видов молочной продукции на территории Российской Федерации".

"Действующая система электронной ветеринарной сертификации "Меркурий" контролирует процесс производства и обращения животноводческого сырья и продукции, предотвращает оборот фальсифицированной и контрафактной продукции, тем самым обеспечивая биологическую безопасность продуктов питания. Маркировка молочной продукции может дополнить эту систему, повысив уровень прослеживаемости от производителя до прилавка. Уверен, данный эксперимент позволит эффективно интегрировать обе системы с учетом интересов бизнеса и конечного потребителя", - приводятся в сообщении слова Патрушева.

В свою очередь Мантуров отметил, что документ закрепляет основы и порядок маркировки молочной продукции, в том числе и способы взаимодействия участников эксперимента с информационными системами - ГИС "Маркировка" и ФГИС "Меркурий". "Кроме того, в методических рекомендациях содержатся описание нескольких вариантов интеграции обеих систем с учетом технических возможностей участников оборота молочной продукции. Интеграция двух систем позволяет минимизировать издержки бизнес-сообщества, которое сможет осуществлять работу в режиме "единого окна", а также реализовать сквозную прослеживаемость молочной продукции "от фермы до прилавка", что даст потребителю уверенность в легальности товара", - пояснил он.

Как отмечается в сообщении, в проводимом эксперименте по маркировке участвуют переработчики молока, производители сливок, йогуртов и кефиров, молочных сывороток, сыров и творога, сливочного масла, мороженого и некоторых других видов молочной продукции. Поиск оптимальных решений по оптимизации систем прослеживаемости ведется совместно с бизнес-сообществом, в том числе с малым бизнесом и несетевой торговлей, поэтому методические рекомендации могут быть доработаны в ходе проведения эксперимента.

Маркировка молочных продуктов

С 15 июля 2019 года по 29 февраля 2020 года в России проводится эксперимент по маркировке молочных продуктов. 15 ноября 2019 года стало известно о том, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев утвердил введение обязательной маркировки отдельных видов молочной продукции с 1 июня 2020 год. Полномочия оператора информационной системы, осуществляющего информационное обеспечение эксперимента, закреплены за Центром развития перспективных технологий (ЦРПТ).

Как отметил заместитель гендиректора ЦРПТ Реваз Юсупов, в эксперименте по маркировке молочной продукции участвуют несколько десятков участников - как производителей, так и дистрибьюторов, и розничных компаний. "По просьбе представителей отрасли удалось найти решение для интеграции системы с "Меркурием", контролирующим ветеринарные сертификаты. Благодаря этому компании смогут работать с цифровыми кодами в привычном для них интерфейсе или на объединенной с "Меркурием" веб-платформе", - сказал он.

Юсупов пояснил, что производитель сможет заказывать коды маркировки внутри используемой на предприятии учетной системы, например, 1С. В первом случае, код будет заказываться через интерфейс "Меркурия", во втором, через обращение учетной системы предприятия в системе маркировки "Честный Знак". Третий вариант - работа через единый веб-интерфейс, позволяющий взаимодействовать с обеими системами одновременно, в рамках реализации которого сайт сам распределяет все данные напрямую в соответствующую систему.

"Важно отметить, что третий вариант - оптимальное решение для компаний, которые не используют внутренние системы управления предприятием. Оно разработано специально для того, чтобы у них не возникла необходимость устанавливать дополнительное программное обеспечение и нести из-за этого затраты", - считает Юсупов.

О маркировке

Сейчас в России проходят эксперименты по маркировке товаров в нескольких отраслях. В 2019 г. поэтапно вводится обязательная маркировка табака, духов, обуви, шин и пневматических покрышек, фотокамер и ламп-вспышек, а также пяти групп изделий легкой промышленности. 1 января 2020 года станет обязательной маркировка лекарств, 1 июня 2020 года готовой молочной продукции. Для маркировки используется двухмерный код в формате Data Matrix, который наносится непосредственно на упаковку товара или товарный ярлык и содержит детальные данные о продукте: наименование, производитель, дата, время и место выпуска.

К 2024 году в России будет создана единая национальная система маркировки и прослеживания товаров. Оператор системы - Центр развития перспективных технологий, созданный на основе государственно-частного партнерства.