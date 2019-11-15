Правительство Ставрополья одобрило стратегию развития региона на ближайшие 15 лет

ПЯТИГОРСК, 15 ноября. /ТАСС/. Правительство Ставрополья одобрило и направило для рассмотрения в краевую думу законопроект "О стратегии социально-экономического развития Ставропольского края до 2035 года", сообщило в пятницу управление по информполитике правительства региона.

"Принятый правительством документ одобрен и направлен на рассмотрение в думу Ставрополья. Перед принятием проект стратегии прошел общественное обсуждение, одобрение межведомственной комиссией и согласование в федеральных структурах", - говорится в сообщении.

По данным управления, цели стратегии определены по трем направлениям: развитие человеческого капитала, экономики и создание комфортной среды проживания. Исходя из этого основными задачами стратегии определили: создание высокопроизводительной и конкурентной экономики, формирование условий для здоровой жизни в комфортной среде, возможности профессиональной самореализации населения и обеспечение демографического благополучия и привлекательности края для жизни и отдыха.

В документе прописаны целевые показатели, которые необходимо достичь к 2035 году. В частности, численность населения края должна увеличиться до 3 млн человек. В целевых показателях также заложен рост продолжительности жизни, сокращение бедности, а также рост туристов до 3,4 млн человек.

"Что касается экономических показателей, то темпы роста валового регионального продукта края должны превысить среднероссийский уровень. Запланировано также повышение уровня доходов населения, достижение лидерских позиций по привлечению инвестиций, развитие экспорта, малого и среднего предпринимательства, обеспечение научно-технологического развития", - отмечается в пресс-релизе.

Сообщается, что цели и задачи стратегии будут достигаться с помощью плана мероприятий по ее реализации, который будет содержать более 300 проектов во всех сферах социально-экономического развития края, а также с помощью реализации государственных программ края, участия края в национальных проектах и реализацию проектов регионального и муниципального уровня с использованием проектного метода управления.