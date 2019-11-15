Союзмолоко считает нужным оценить целесообразность введения маркировки молочной продукции

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Национальный союз производителей молока (Союзмолоко) считает недопустимым введение обязательной маркировки молочных продуктов до проведения оценки целесообразности ее применения для этой категории продукции. Об этом говорится в сообщении организации.

"Такая мера, как введение обязательной маркировки всех категорий молочных продуктов, имеет серьезное экономическое влияние на участников рынка и требует от бизнеса огромных затрат. При внесении подобных изменений, затрагивающих всех участников индустрии, государством предусмотрено проведение оценки регулирующего воздействия. Однако решение о введении маркировки в отрасли было принято в форме распоряжения правительства, чтобы избежать такой процедуры", - считают в Национальном союзе производителей молока.

При этом в организации отметили, что все предложения бизнес-сообщества, ранее внесенные в проект методических рекомендаций для проведения эксперимента по маркировке молочной продукции, из итоговой версии документа были исключены. "Предложенные в методических рекомендациях варианты интеграции системы маркировки кодами Data-Matrix и ФГИС "Меркурий" не позволят бизнесу избежать дополнительных затрат, что является главной целью самой интеграции", - уверены в Союзмолоке. По мнению ее представителей, подписанный документ не подразумевает, что затраты бизнеса будут сопоставлены с полученной от введения маркировки молочной продукции выгодой. "Таким образом экономическая целесообразность введения системы оценена вообще не будет", - отмечается в сообщении.

По данным Национального союза производителей молока, в эксперименте по маркировке молочной продукции не принимают участие крупнейшие российские предприятия, а список участников неизвестен. "Молочная отрасль является одной из самых сложных отраслей в производстве и логистике, с короткими сроками годности продукта, сотнями форматов упаковки и более чем 2 тыс. заводов, которые не в состоянии переоснастить производство и перестроить процессы ни в срок до 1 июня, ни до 1 декабря 2020 года", - считает генеральный директор Союзмолока Артем Белов. В организации подчеркнули, что нововведение потребует 25 млрд рублей капитальных затрат на покупку оборудования для нанесения маркировки, а также ежегодных затрат на покупку кода для каждой упаковки продукции в 20 млрд рублей без НДС. При этом доля контрафактной продукции (произведенной с нарушением прав на интеллектуальную собственность, в том числе торговую марку) на молочном рынке составляет 0,01% или несколько сотен миллионов рублей.

В организации также отметили отсутствие публично озвученных расчетов по комплексным затратам и потенциальной выгоде государства от проведения эксперимента и дублирование системой обязательной маркировки функций электронной ветеринарной сертификации "Меркурий". Кроме того, введение обязательной маркировки препятствует достижению отраслью задач по самообеспечению и выходу на внешние рынки.

Позиция ЦРПТ

С 15 июля 2019 года по 29 февраля 2020 года в России проводится эксперимент по маркировке молочных продуктов. 15 ноября 2019 года стало известно о том, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев утвердил введение обязательной маркировки отдельных видов молочной продукции с 1 июня 2020 года. Полномочия оператора информационной системы, осуществляющего информационное обеспечение эксперимента, закреплены за Центром развития перспективных технологий (ЦРПТ). "ЦРПТ, являясь партнером государства, создает систему цифровой маркировки и прослеживания за частные средства и в соответствии с соглашением ГЧП", - прокомментировал замгендиректора ЦРПТ Реваз Юсупов.

Он подчеркнул, что ни в одной из отраслей, где маркировка уже внедрена, не произошло роста цен, снижения ассортимента или опустения полок, не зафиксировано проблем как крупного, так и малого, и среднего бизнеса. "Как правило с такими прогнозами в публичное поле выходят организации и союзы, которые базируются на некорректных исходных данных. Озвучиваемые оценки затрат, которые мы иногда слышим в различных отраслях, завышены в десятки, иногда даже в сотни раз", - считает он. По его словам, в молочной отрасли уже найдено типографское решение печати кодов, которое вообще не потребует затрат на дооснащение производственных линий печатающим оборудованием, а отработанные на других индустриях решения, в том числе для ретейла, снимают нагрузку по работе с маркировкой для остальных звеньев.

Кроме того, по просьбе отрасли удалось найти решение для интеграции системы маркировки с "Меркурием", чтобы избежать дублирования операций. Благодаря этому компании смогут работать с цифровыми кодами в привычном для них интерфейсе или на объединенной веб-платформе для обеих систем, добавил Юсупов.

О маркировке

Сейчас в России проходят эксперименты по маркировке товаров в нескольких отраслях. В 2019 году поэтапно вводится обязательная маркировка табака, духов, обуви, шин и пневматических покрышек, фотокамер и ламп-вспышек, а также пяти групп изделий легкой промышленности. 1 января 2020 года станет обязательной маркировка лекарств, 1 июня 2020 года - готовой молочной продукции. Для маркировки используется двухмерный код в формате Data Matrix, который наносится непосредственно на упаковку товара или товарный ярлык и содержит детальные данные о продукте: наименование, производитель, дата, время и место выпуска.

К 2024 г. в России будет создана единая национальная система маркировки и прослеживания товаров. Оператор системы - Центр развития перспективных технологий, созданный на основе государственно-частного партнерства.