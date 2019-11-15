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Экспортная пошлина на нефть в РФ с 1 декабря вырастет на $2,2

Она составит $90,5 за тонну

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Экспортная пошлина на нефть в РФ с 1 декабря 2019 года повысится на $2,2 и составит $90,5 за тонну, говорится в сообщении Минфина РФ.

По данным Минфина, средняя цена на нефть Urals за период мониторинга с 15 октября по 14 ноября 2019 года составила $61,33 за баррель, или $447,7 за тонну.

Отмечается, что пошлина на высоковязкую нефть вырастет до $9 с $8,8 за тонну. Льготная ставка пошлины на нефть для ряда месторождений Восточной Сибири, каспийских месторождений и Приразломного месторождения в связи с новой формулой расчета, принятой в рамках налогового маневра в нефтяной отрасли, с 1 февраля 2015 года остается на нулевом уровне.

Пошлина на светлые нефтепродукты и масла увеличится до $27,1 за тонну, на темные - до $90,5. Пошлина на экспорт товарного бензина повысится до $27,1, прямогонного (нафта) - до $49,7 с $48,5 за тонну. Пошлина на сжиженный газ остается на нулевом уровне.

Пошлина на кокс установлена на уровне $5,8 против $5,7 за тонну ранее, сообщает Минфин.

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