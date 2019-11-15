МЭА сохранило прогноз роста мирового спроса на нефть на 2019-2020 годы

ТАСС, 15 ноября. Международное энергетическое агентство (МЭА) сохранило прогноз роста мирового спроса на нефть в 2019-2020 годах на уровне 1 млн и 1,2 млн баррелей в сутки соответственно. Это следует из ноябрьского отчета МЭА.

Агентство ожидает ускорение роста мирового спроса на нефть в четвертом квартале 2019 года с 1,1 млн баррелей в сутки (б/с) до 1,9 млн б/с за счет низких цен на нефть и возросшего потребления в США и сохраняет при этом прогноз на 2019-2020 годы без изменений.

Наибольший вклад в рост спроса на нефть в третьем квартале 2019 г. внес Китай - увеличение на 640 тыс. б/с в годовом исчислении. При этом США продемонстрировали практически нулевой рост за три квартала. К началу 2020 года МЭА ожидает увеличение темпов роста спроса в США до 190 тыс. б/с, а в Китае - замедление до 375 тыс. б/с.

Предложение нефти

Рост предложения нефти от стран, не входящих в ОПЕК, в 2020 году ускорится до 2,3 млн баррелей в сутки (б/с) против 1,8 млн б/с в 2019 году, утверждает МЭА.

"Лидером по темпам роста будут США, однако существенное наращивание (добычи - прим. ТАСС) будет наблюдаться в Бразилии, Норвегии. Кроме того, на рынок добавятся баррели от нового добытчика - Гайаны", - отмечается в докладе.

По данным МЭА, добыча стран ОПЕК в октябре 2019 года выросла на 1 млн баррелей в сутки (б/с) - до 29,9 млн б/с. Это произошло, в основном, за счет восстановления мощностей в Саудовской Аравии, пострадавших из-за атак в сентябре. Добыча нефти в королевстве увеличилась в октябре с 9 млн до 10,2 млн б/с, но на выполнении обязательств в соглашении о сокращении добычи ОПЕК+ это не повлияло.

В октябре, по подсчетам МЭА, 11 стран ОПЕК, участвующих в сокращении добычи, выполнили соглашение на 115% от плана. В сентябре этот показатель из-за резкого падения добычи в Саудовской Аравии составлял 242%. Недовыполняют квоты Ирак, который добывал в октябре на 200 тыс. б/с больше оговоренного уровня, а также Габон и Конго.

Страны "не ОПЕК", участвующие в соглашении, выполнили план по сокращению добычи в октябре на 103% против 116% в сентябре. Обязательства перевыполняются за счет Казахстана и Азербайджана, которые добывают меньше оговоренных уровней. При этом средний показатель выполнения сделки по странам ОПЕК+ в октябре составил 111%.