Турецкое судно Fatih начало новые буровые работы в районе Кипра

АНКАРА, 15 ноября. /ТАСС/. Вице-президент Турции Фуат Октай сообщил, что буровое судно Fatih приступило к новым работам в районе Кипра. Об этом сообщает в пятницу Anadolu.

"Буровое судно Fatih завершило разведку и бурение на шельфе Турции и накануне приступило к новой миссии к югу от полуострова Карпас на Кипре", - приводит агентство слова политика.

Октай также отметил, что санкции ЕС не повлияют на планы Турции по разведке месторождений в Восточном Средиземноморье.

На шельфе и в исключительной экономической зоне Кипра найдены большие месторождения природного газа. В 2011 году американская компания Noble Energy обнаружила месторождение "Афродита", запасы которого оцениваются примерно в 140 млрд куб. м.

Анкара, оспаривающая границы исключительной экономической зоны Кипра, направила в район судно Fatih, заявив, что бурение продлится до 3 сентября. 10 июня власти Республики Кипр санкционировали арест членов экипажа турецкого бурового судна. 4 июля Турция направила второе судно Yavuz для проведения геологоразведочных работ на шельфе. Президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил о готовности страны защищать права турок-киприотов на шельфовые месторождения, в том числе с применением вооруженных сил.