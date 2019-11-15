Джонсон уверен, что у Британии "вагон времени" для заключения торгового соглашения с ЕС

ЛОНДОН, 15 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон уверен, что Соединенное Королевство заключит с Евросоюзом торговое соглашение до завершения переходного периода после Brexit. Об этом он заявил в пятницу в утреннем телеэфире Би-би-си.

"Да, мы можем сделать это, мы выйдем из ЕС в январе, и у нас будет вагон времени для того, чтобы установить отношения свободного торгового партнерства", - сказал Джонсон. "Огромным преимуществом является то, что у нас высокая степень согласованности тарифов, квот, стандартов, поэтому заключение сделки с ЕС не будет похоже на заключение ни одной другой сделки", - добавил премьер.

Переходный период после Brexit, в течение которого Лондон и ЕС должны будут заключить новое торговое соглашение, должен продлиться до 31 декабря 2020 года. Согласно условиям достигнутого сторонами 17 октября соглашения о Brexit, переходный период может быть однократно продлен на срок, не превышающий двух лет.

Вместе с тем даже в случае победы Консервативной партии Джонсона на досрочных декабрьских выборах в британский парламент, премьеру будет крайне сложно закончить переговоры с ЕС за год. Как заявил в конце октября главный переговорщик ЕС по Brexit Мишель Барнье, некоторые аспекты будущих отношений между Лондоном и Брюсселем придется согласовывать два-три года, а возможно, и дольше.

С помощью досрочных выборов, которые были назначены на 12 декабря, Джонсон намерен вывести из тупика процесс согласования сделки о Brexit. Великобритания должна была покинуть ЕС 29 марта 2019 года, однако депутаты Палаты общин трижды отклонили проект соглашения об условиях Brexit, достигнутого Брюсселем и правительством во главе с премьер-министром Терезой Мэй. В итоге ЕС согласился перенести Brexit сначала на апрель или май, а затем и на 31 октября, а Мэй была вынуждена подать в отставку. Сменивший ее Джонсон настаивал на том, что страна должна покинуть ЕC 31 октября со сделкой или без нее, но из-за принятого парламентом закона был вынужден 19 октября направить Европейскому совету запрос о новой отсрочке Brexit - до 31 января 2020 года. ЕС предоставил ее Лондону.