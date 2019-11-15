В "Нафтогазе" не собираются отказываться от претензий к "Газпрому" в суде

КИЕВ, 15 ноября. /ТАСС/. "Нафтогаз Украины" не намерен отказывать от своих судебных исков к "Газпрому". Об этом заявило в пятницу руководство украинской компании, комментируя выраженное президентом России удивление по поводу подачи нового иска в отношении российского концерна.

"Что касается "новых" исковых требований, которые мы недавно подали, то, во-первых, это встречные исковые требования, и во-вторых, "Нафтогаз" действовал в соответствии с приказом арбитражного трибунала, вынесенного уже давно, по которому "Нафтогаз" должен подавать такие встречные исковые требования до 1 ноября, - заявил исполнительный директор компании Юрий Витренко.

В свою очередь глава "Нафтогаза" Андрей Коболев также отметил, что "Нафтогаз" не подавал новых исков против Газпрома". "Мы защищаемся в арбитраже и судах против исков, поданных против нас "Газпромом". Защищаемся успешно сейчас и в дальнейшем будем добросовестно отстаивать интересы украинского государства", - сказал он.